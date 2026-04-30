Loredana Lecciso ha negato le voci riguardanti una presunta collaborazione con Roma Power, scatenando un botta e risposta in diretta televisiva con Giovanna Botteri. La questione ha attirato l’attenzione dei media e dei telespettatori, portando alla luce un confronto tra le due figure. A distanza di oltre vent’anni, sembra che il rapporto tra Lecciso e Romina Power rimanga caratterizzato da una certa distanza, senza segnali di avvicinamento.

A distanza di oltre due decenni, una certezza sembra resistere al tempo: Loredana Lecciso e Romina Power non diventeranno mai amiche. Le due donne di Al Bano continuano a rappresentare, anche sul piano mediatico, due visioni distinte e difficilmente conciliabili. Da tempo il loro rapporto si consuma a distanza, tra dichiarazioni, repliche e puntualizzazioni che riaccendono ciclicamente l’attenzione dell’opinione pubblica. Ogni intervista diventa occasione di confronto, ogni parola viene letta e interpretata alla luce di un equilibrio mai del tutto raggiunto. Un copione ormai noto, che si è riproposto puntualmente anche nelle ultime ore. A riaccendere il dibattito è stata l’intervista a Belve, che ha addirittura portato ad uno scontro tra la Lecciso e la giornalista Giovanna Botteri a La Vita in Diretta.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Loredana Lecciso smentisce Roma Power, scontro in tv con Giovanna Botteri

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