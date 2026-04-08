La Big Band Jazzset Orchestra in concerto per la Giornata internazionale del jazz
Giovedì 30 aprile 2026, la città di Verona ospiterà un concerto dedicato alla Giornata internazionale del jazz. L’evento si terrà presso il Teatro Stimate di Piazza Cittadella e vedrà protagonista la Big Band Jazzset Orchestra, composta da diciotto musicisti e alcune voci soliste di rilievo. La performance rappresenta una delle iniziative pianificate per celebrare questa ricorrenza musicale.
La città di Verona celebrerà giovedì 30 aprile 2026 la Giornata internazionale del jazz 2026, con l’esibizione della storica Big Band Jazzset Orchestra, schierata sul palco del Teatro Stimate di Piazza Cittadella con i suoi diciotto talentuosi professori d’orchestra, le superlative voci soliste. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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