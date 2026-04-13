Claudio Cerasa conclude la rassegna Tierra! a Urgnano

Giovedì 16 aprile si è tenuto a Urgnano, presso il Cineteatro “Cagnola” in via Roma 74, l’ultimo appuntamento della rassegna “Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano”. In questa occasione, il giornalista e direttore del quotidiano “Il Foglio” ha partecipato all’incontro dal titolo “Ottimismo come rimedio”. L’evento ha concluso il ciclo di incontri dedicati a temi sociali e culturali.

Ultimo appuntamento di “Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano”. Giovedì 16 aprile a Urgnano al Cineteatro “Cagnola”, in via Roma 74 il giornalista e direttore de “Il Foglio” Claudio Cerasa è protagonista dell’incontro “Ottimismo come rimedio”. In un’epoca segnata dalla sfiducia e dal catastrofismo, Claudio Cerasa propone un controcanto lucido e necessario: un manifesto dell’ottimismo fondato sui fatti. Attraverso dati e storie, il direttore de «Il Foglio» mostra che il presente è meno buio di quanto siamo disposti a credere. Come si fa a difendere la democrazia senza farsi influenzare dalla società del livore, dal pessimismo assoluto,...🔗 Leggi su Bergamonews.it A “Tierra!” arrivano Michela Marzano e Claudio CerasaLa rassegna Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano si avvia alla conclusione con due appuntamenti di grande rilievo. Leggi anche: Tierra!: Michela Marzano a Mozzo il 9 aprile e si chiude con Cerasa il 16