L’opposizione abbassa i toni sul caso Minetti E non insiste su Nordio

Nelle ultime ventiquattro ore, le agenzie di stampa hanno dedicato ampio spazio alla questione riguardante la grazia concessa a Nicole Minetti, con molti commenti critici e approfondimenti sulla trasparenza della vicenda. Nel frattempo, le forze di opposizione hanno deciso di ridurre le prese di posizione pubbliche, evitando di insistere sulle dichiarazioni relative al ministro della giustizia. La discussione si è concentrata principalmente sulle modalità e sui passaggi ufficiali della decisione.

Per grazia ricevuta All’irruenza si è sostituita la prudenza. Troppi i dubbi da chiarire e troppo alto il rischio di tirare il Quirinale nella mischia Per grazia ricevuta All’irruenza si è sostituita la prudenza. Troppi i dubbi da chiarire e troppo alto il rischio di tirare il Quirinale nella mischia Per due giorni le agenzie di stampa sono state occupate in pianta stabile da commenti fulminanti sulla vicenda opaca della grazia a Nicole Minetti. Ieri il quadro appariva all’improvviso desertificato. All’irruenza si è sostituita la prudenza. «La confusione è tanta: bisogna capire meglio», commentano dallo stato maggiore del Pd e frenano persino i descamisados a cinque stelle.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - L’opposizione abbassa i toni sul caso Minetti. E non insiste su Nordio Notizie correlate Leggi anche: Nordio abbassa i toni Nordio sul referendum: clima teso, colpa dell’opposizione. “La sinistra ha alzato troppo i toni”. Pm sotto il governo? “Bugia colossale”Firenze, 17 marzo 2026 – Ministro Carlo Nordio, sei giorni al gong dopo settimane di clima avvelenato.