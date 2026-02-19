Nordio abbassa i toni

Il ministro Nordio ha deciso di ridimensionare le sue dichiarazioni pubbliche, dopo le polemiche sollevate negli ultimi giorni. La causa è il crescente malumore tra i magistrati, che avevano criticato alcune sue affermazioni ritenute offensive. Nordio ha scelto di adottare un tono più disteso, cercando di rassicurare gli uffici giudiziari e di riaprire un dialogo più sereno. Questa svolta si riflette anche nelle sue recenti interviste, dove evita di usare parole dure e si concentra su un approccio più pacato. La sua strategia si farà sentire nei prossimi incontri ufficiali.

