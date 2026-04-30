Giovedì, un veicolo appartenente al primo ministro britannico è stato accolto con fischi e urla di disapprovazione mentre arrivava nel quartiere nord di Londra. La visita era legata all’episodio avvenuto mercoledì, quando due cittadini di origine ebrea di 34 e 76 anni sono stati feriti con un coltello. La scena si è svolta nel contesto di un attacco che ha suscitato clamore nella zona.

Giovedì l’auto del primo ministro britannico Keir Starmer è stata accolta da fischi e urla di disapprovazione al suo arrivo nel nord di Londra, dove si è recato per visitare il luogo in cui mercoledì sono stati accoltellati due cittadini di origine ebrea di 34 e 76 anni. Il premier è stato fischiato da circa 100 manifestanti che reggevano cartelli con la scritta “ Keir Starmer, Jew harmer ” (Keir Starmer, nemico degli ebrei). Il suo governo aveva precedentemente stanziato 25 milioni di sterline per aumentare le pattuglie di polizia e la protezione intorno a sinagoghe, scuole e centri comunitari dopo l’incidente, che segue una serie di attacchi incendiari contro diversi siti ebraici.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Londra, Starmer fischiato al suo arrivo sul luogo dell'accoltellamento ai danni di due ebrei

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