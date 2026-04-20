Londra Starmer fischiato in parlamento | L' ambasciatore negli Usa nominato a mia insaputa

In Parlamento a Londra, il leader dell’opposizione è stato fischiato dopo aver affermato che l’ambasciatore nel Stati Uniti è stato nominato senza il suo consenso. Ha inoltre dichiarato che i funzionari del Ministero degli Esteri hanno nascosto queste informazioni ai ministri di livello più alto. La discussione si è concentrata sulla gestione delle nomine diplomatiche e sulla trasparenza delle comunicazioni ufficiali. La seduta si è svolta in un clima acceso e movimentato.

"È incredibile che, durante tutto questo susseguirsi di eventi, i funzionari del Ministero degli Esteri abbiano ritenuto opportuno nascondere queste informazioni ai ministri di più alto livello del nostro governo". Pomeriggio di fuoco per ilprimo ministro britannico Keir Starmer alla Camera dei Comuni. Sommerso dai fischi dei deputati conservatori il leader laburista ha praticamente affermato che la nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore del Regno Unito negli Usa è avvenuta "a sua insaputa". Dopo che il diplomatico non aveva superato i controlli di sicurezza dell'Uk Security Vetting. "Non è così che la stragrande maggioranza delle persone in questo Paese si aspetta che funzionino la politica, il governo o la responsabilità.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Londra, Starmer fischiato in parlamento: "L'ambasciatore negli Usa nominato a mia insaputa" Notizie correlate Leggi anche: Epstein file, Starmer non parlò mai con Mandelson prima della nomina. E al futuro ambasciatore negli Usa vennero poste solo tre domande Caso Epstein, si dimette capo gabinetto di Starmer dopo scandalo Mandelson: ‘Sua nomina negli Usa è colpa mia’Il terremoto scatenato dalla desecretazione dei cosiddetti Epstein files da parte dal dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti continua ad avere... Contenuti e approfondimenti Starmer sulla graticola per lo scandalo Mandelson, atteso in ParlamentoIl premier britannico dovrà spiegare in Parlamento come la nomina di Mandelson, bocciato dai controlli di sicurezza, sia stata approvata, mentre crescono su di lui la pressione politica e le accuse di ... ilsole24ore.com Londra, il premier Starmer in bilico: rischio dimissioni per la nomina di MandelsonKeir Starmer nell’occhio del ciclone: il premier britannico, criticato sia dall’opposizione che dal suo stesso partito, potrebbe essere costretto alle dimissioni. «I suoi giorni sono contati», secondo ... ilsole24ore.com