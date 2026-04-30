Londra miracolo Sawe | la maratona sotto le 2 ore è realtà

Il 26 aprile 2026, nella maratona di Londra, l’atleta keniano Sabastian Sawe ha completato la gara in 1 ora, 59 minuti e 30 secondi, stabilendo un nuovo record mondiale. Con questa prestazione, Sawe ha migliorato di 65 secondi il precedente primato detenuto da Kelvin Kiptun. La sua performance rappresenta il primo caso in cui un atleta ha corso una maratona sotto le due ore.

? Cosa sapere Sabastian Sawe segna 1h59’30’’ nella maratona di Londra il 26 aprile 2026.. Il primato keniano supera di 65 secondi il precedente record di Kelvin Kiptun.. Il 26 aprile 2026, Sabastian Sawe ha infranto la barriera delle due ore nella maratona di Londra segnando il tempo di 1h59’30’’, un primato mondiale che supera di 1 minuto e 5 secondi il precedente corso da Kelvin Kiptun, scomparso in un sinistro stradale il 10 febbraio 2024. La prestazione del maratoneta keniano ha segnato una linea netta nella storia dell’atletica. Sawe ha dominato la gara con una velocità media di 21,17 kmh, gestendo i passaggi con una precisione chirurgica: i primi 10 km sono stati chiusi in 28’35’, mentre tra il 30° e il 40° chilometro il cronometro segnava 27’36”.🔗 Leggi su Ameve.eu

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OFFICIAL SUB-2! Sabastian Sawe Smashes World Record at the 2026 London Marathon (1:59:30)

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Maratona Londra 2026, Sabastian Sawe è il primo uomo nella storia a correre sotto le due orePer la prima volta nella storia un atleta riesce nell’impresa di correre una maratona sotto le due ore.

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