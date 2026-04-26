Maratona Londra 2026 Sabastian Sawe è il primo uomo nella storia a correre sotto le due ore

Durante la Maratona di Londra 2026, Sabastian Sawe ha stabilito un nuovo record mondiale, diventando il primo uomo a completare la distanza di 42,195 chilometri in meno di due ore. La gara si è svolta nella capitale britannica, attirando l’attenzione di appassionati e sportivi di tutto il mondo. Sawe ha tagliato il traguardo con un tempo che ha superato di poco il precedente limite stabilito, segnando un momento storico nello sport.

Per la prima volta nella storia un atleta riesce nell’impresa di correre una maratona sotto le due ore. Ci è riuscito il 31enne keniano Sabastian Sawe, che ha trionfato a Londra con il tempo di 1h59:30, in una gara tiratissima che ha visto un altro maratoneta scendere sotto le due ore, Yomif Kejelcha, secondo in 1h59:41. Terzo, e terzo anche sotto il precedente record mondiale del prematuramente scomparso Kelvin Kiptum, è l’ugandese Jacob Kiplimo, che in 2h00:28 si deve accontentare ‘solo’ del primato nazionale, così come Kejelcha di quello etiope. Da segnalare la costruzione del record mondiale di Sawe, già vincitore alla Roma-Ostia del 2022 e primo anche alla BoClassic di fine 2023, oggi 1h00:29 al passaggio di metà gara e stratosferico 59.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maratona Londra 2026, Sabastian Sawe è il primo uomo nella storia a correre sotto le due ore London Marathon 2026: BREAKING NEWS! Major Injuries & Record Warnings Notizie correlate Sabastian Sawe nel mito: record del mondo nella maratona, primo uomo sotto le 2 ore!Siamo di fronte a un trattato di biologia, a un saggio antropologico, a un momento che farà la storia non solo dello sport ma dell’uomo nel suo senso... Leggi anche: Sabastian Sawe scrive la storia della maratona: a Londra diventa il primo a chiuderla in meno di due ore Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: London Marathon 2026: attacco al record del mondo maschile e femminile; L’ascesa fenomenale di Sebastian Sawe, pronto a correre la prima maratona ufficiale sotto le 2 ore; Maratona di Londra 2026: Sabastian Sawe abbatte il muro delle 2 ore. È record del mondo; Maratona Londra 2026 oggi in tv: orari, streaming, chi parteciperà. Sabastian Sawe scrive la storia della maratona: a Londra diventa il primo a chiuderla in meno di due oreIl maratoneta del Kenya a Londra realizza un tempo record vincendo in 1h59’30. Alle spalle di Sawe anche il secondo classificato Kejelcha ha abbattuto il muro delle due ore. fanpage.it Maratona di Londra, Sawe trionfa scendendo sotto le due ore: nuovo record del mondoStraordinario alla Maratona di Londra: il keniota Sebastian Sawe ha trionfato con il nuovo record del mondo con il tempo 1h59'30, prima volta nella storia di un atleta sotto la barriera delle due ore ... sport.sky.it Sabastian Sawe abbatte lo storico muro delle due ore nella maratona. L'atleta keniota ha trionfato a Londra chiudendo con il nuovo record del mondo in 1h59'30. #ANSA - facebook.com facebook Crolla una pietra miliare nella storia dello sport: per la prima volta un uomo corre la maratona sotto le 2 ore, il keniano Sabastian Sawe ha corso in 1h59’ la maratona di Londra x.com