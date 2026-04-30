A Londra si svolge un processo che riguarda tre uomini accusati di aver appiccato incendi contro proprietà legate a un politico. Le indagini hanno portato alla luce scambi di messaggi su Telegram con un account chiamato El Money, in cui si discutevano pagamenti in criptovalute per attacchi avvenuti a maggio 2025. La vicenda coinvolge anche riferimenti a un complotto e ai roghi.

? Cosa sapere Processo a Londra per tre uomini accusati di incendi contro beni di Keir Starmer.. Chat Telegram con El Money rivelano pagamenti in criptovalute per attacchi coordinati a maggio 2025.. A Londra, il processo contro tre residenti della capitale per gli incendi provocati nell’aprile e nel maggio 2025 contro beni legati a Keir Starmer ha rivelato l’esistenza di un coordinamento orchestrato tramite messaggi criptati da un utente di lingua russa. I tre imputati, identificati come i cittadini ucraini Roman Lavrynovych, di 22 anni, e Petro Pochynok, di 35, insieme al rumeno Stanislav Carpiuc, di 27 anni, respingono le accuse di condotta sconsiderata, danneggiamento e tentato omicidio colposo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Londra, complotto via Telegram: il mistero di El Money e i roghi

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