Il tribunale di Bari ha deciso di archiviare l’indagine sul presunto complotto legato alla Xylella, affermando che l’unico vero tentativo di inganno riguarda gli scienziati coinvolti. Dopo anni di indagini, denunce ripetute e discussioni pubbliche, le autorità hanno escluso ogni pista di cospirazione. Durante il processo, sono stati presentati numerosi documenti e testimonianze di esperti, mentre alcuni attivisti si sono schierati con manifestazioni in difesa degli ulivi. La vicenda si conclude con questa decisione, lasciando spazio a nuove analisi sul problema.

Ci sono voluti anni di procure mobilitate, esposti seriali, ulivi abbracciati in diretta televisiva e un ex senatore del Movimento 5 stelle pronto a immolarsi per un albero infetto a Cisternino. Alla fine il tribunale di Bari ha fatto quello che la scienza aveva già fatto molto prima: ha archiviato. Il 6 febbraio scorso il gip Giuseppe Ronzino ha chiuso il procedimento a carico di Donato Boscia, ex direttore dell'Istituto per la Protezione sostenibile delle piante del Cnr di Bari, accusato dalla solita compagnia di giro dei complottisti di aver contribuito alla diffusione della Xylella fastidiosa, il batterio che ha distrutto milioni di ulivi in Puglia.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il tribunale di Bari archivia il complotto sulla Xylella: l'unico complotto è quello contro gli scienziati

Leggi anche: C’è un complotto contro Meloni: fare di tutto per farla sembrare più moderata di quello che è

Leggi anche: “C’è un complotto contro di lei”. Scandalo a Ballando con le stelle, il dietro le quinte s’infiamma

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.