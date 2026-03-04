Quattro viaggi a Londra e un mistero | cosa svela il dossier 007 su Mojtaba Khamenei

Un dossier segreto, denominato 007, riguarda Mojtaba Khamenei e si concentra su quattro viaggi a Londra. Il documento contiene dettagli sulle visite e sugli spostamenti del leader, senza offrire interpretazioni o commenti. La pubblicazione di queste informazioni ha attirato l'attenzione sulla presenza di Khamenei in Gran Bretagna e sulle eventuali implicazioni geopolitiche.

Il panorama geopolitico mediorientale viene scosso da rivelazioni che intrecciano la salute privata dei leader con il destino delle nazioni. Un vecchio rapporto dell’intelligence statunitense, risalente al 2008 e successivamente reso pubblico dalla piattaforma WikiLeaks, è tornato prepotentemente al centro dell’attenzione mediatica. Al centro del caso si trova Mojtaba Khamenei, figlio della defunta Guida Suprema iraniana, recentemente indicato come il probabile successore alla guida della Repubblica Islamica. Le indiscrezioni riguardano una serie di viaggi segreti a Londra finalizzati a risolvere problemi di impotenza e infertilità, una questione che per la dinastia dei Khamenei non rappresentava solo un fatto clinico, ma una vera e propria urgenza politica per garantire la continuità del potere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

