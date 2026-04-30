Londra Banksy rivendica la scultura ' montata' nella zona di St James' s

Una scultura posizionata nel centro di Londra, raffigurante un uomo che scende da un piedistallo con il volto coperto da una bandiera svolazzante, è stata rivendicata giovedì da Banksy. L’opera si trova nella zona di St James’s, e l’artista ha confermato la sua attribuzione attraverso i propri canali ufficiali. La scultura ha attirato l’attenzione di passanti e media locali.

Una scultura nel centro di Londra raffigurante un uomo che scende a grandi passi da un piedistallo con il volto nascosto da una bandiera svolazzante, è stata rivendicata giovedì da Banksy. La statua, che reca la firma dell’artista incisa sul piedistallo, ha attirato curiosi nella zona di St James’s, a Westminster. Giovedì Banksy ha caricato un video sul suo account Instagram che mostrava come sono stati eretti il piedistallo e la statua. Banksy, che non ha mai confermato la sua identità completa, ha iniziato la sua carriera dipingendo con bombolette spray gli edifici di Bristol, in Inghilterra, ed è diventato uno degli artisti più famosi al mondo per le sue opere dal forte contenuto politico.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Londra, Banksy rivendica la scultura 'montata' nella zona di St James's Notizie correlate A Londra compare una statua di Banksy: ecco il significato dell’opera – Il videoIl 29 aprile nel centro di Londra è comparsa una nuova statua che raffigura un uomo mentre cammina oltre il bordo di un piedistallo. Tifoso del Barcellona sbaglia St James’ Park e finisce a vedere una partita di terza divisione ingleseUn tifoso del Barcellona in Inghilterra per vedere la sfida contro il Newcastle si è ritrovato, incredibilmente, a seguire una partita di terza... Tutti gli aggiornamenti Londra, Banksy rivendica la scultura 'montata' nella zona di St James's(LaPresse) Una scultura nel centro di Londra, raffigurante un uomo che scende a grandi passi da un piedistallo con il volto nascosto da una ... stream24.ilsole24ore.com Nuova opera di Banksy spunta nel cuore di Londra: è sua la statua dell'uomo accecato dalla bandieraA Waterloo Place, nel centro di Londra, la statua di un uomo che cammina con una bandiera che gli copre il volto: la paternità è stata confermata da Banksy su Instagram ... rainews.it