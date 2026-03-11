Tifoso del Barcellona sbaglia St James’ Park e finisce a vedere una partita di terza divisione inglese

Da ilnapolista.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tifoso del Barcellona, presente a St James’ Park per la partita contro il Newcastle, ha sbagliato percorso e si è ritrovato a seguire una partita di terza divisione inglese. L’errore ha portato l’uomo a perdere l’occasione di assistere all’incontro previsto e a finire in un impianto diverso da quello inizialmente scelto. La scena si è verificata nel corso dell’evento sportivo.

Un tifoso del Barcellona in Inghilterra per vedere la sfida contro il Newcastle si è ritrovato, incredibilmente, a seguire una partita di terza divisione inglese. L’uomo aveva programmato di assistere al match di Champions League a St James’ Park, ma invece ha inserito lo stesso nome nel navigatore e si è diretto verso lo stadio dell’Exeter City, nel Devon, a circa 450 km di distanza. L’Exeter City milita nella League One e quella sera affrontava il Lincoln City, perdendo 1-0. Solo ai tornelli il tifoso si è accorto dell’errore, ma il personale del club lo ha aiutato procurandogli un biglietto per assistere comunque alla partita. Il club ha raccontato l’accaduto sui social: “Uno dei nostri volontari è venuto in ufficio per informarci che questo tizio si era presentato aspettandosi di vedere il Barcellona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

tifoso del barcellona sbaglia st james8217 park e finisce a vedere una partita di terza divisione inglese
© Ilnapolista.it - Tifoso del Barcellona sbaglia St James’ Park e finisce a vedere una partita di terza divisione inglese

Articoli correlati

Un tifoso sconsiderato del Barcellona sbaglia St James’ Park e finisce a Exeter, non a Newcastle2026-03-11 13:31:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Mentre il Barcellona ha quasi...

Un tifoso del Barcellona confonde lo stadio del Newcastle e si ritrova a vedere un’altra partitaUn tifoso del Barcellona doveva recarsi al St James Park per la partita dei catalani in casa del Newcastle e invece si è ritrovato a vedere una...

Contenuti utili per approfondire Tifoso del Barcellona sbaglia St James'...

Temi più discussi: Caos a Barcellona per la rivelazione di Xavi: Messi aveva firmato per tornare, ma poi...; L'Atletico Madrid travolge il Tottenham di Tudor, il Galatasaray piega il Liverpool. Barcellona salvato da Yamal a Newcastle; Quando i trasferimenti sembrano un tradimento: la psicologia nascosta dietro il dolore dei tifosi; L'Atletico Madrid ha cucinato il Tottenham: la miglior giocata della partita arriva dalle tribune.

Un tifoso del Barcellona confonde lo stadio del Newcastle e si ritrova a vedere un’altra partitaUn tifoso del Barcellona doveva recarsi al St James Park per la partita dei catalani in casa del Newcastle e invece si è ritrovato a vedere una partita ... fanpage.it

St James Park per Newcastle-Barcellona? Tifoso spagnolo sbaglia stadio di 600 kmUn tifoso del Barcellona sbaglia stadio di 600 chilometri: doveva andare a Newcastle per la Champions, finisce a Exeter, dove si consola con un biglietto gratis per la partita di terza divisione ... corriere.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.