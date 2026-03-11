Tifoso del Barcellona sbaglia St James’ Park e finisce a vedere una partita di terza divisione inglese

Un tifoso del Barcellona, presente a St James’ Park per la partita contro il Newcastle, ha sbagliato percorso e si è ritrovato a seguire una partita di terza divisione inglese. L’errore ha portato l’uomo a perdere l’occasione di assistere all’incontro previsto e a finire in un impianto diverso da quello inizialmente scelto. La scena si è verificata nel corso dell’evento sportivo.

Un tifoso del Barcellona in Inghilterra per vedere la sfida contro il Newcastle si è ritrovato, incredibilmente, a seguire una partita di terza divisione inglese. L’uomo aveva programmato di assistere al match di Champions League a St James’ Park, ma invece ha inserito lo stesso nome nel navigatore e si è diretto verso lo stadio dell’Exeter City, nel Devon, a circa 450 km di distanza. L’Exeter City milita nella League One e quella sera affrontava il Lincoln City, perdendo 1-0. Solo ai tornelli il tifoso si è accorto dell’errore, ma il personale del club lo ha aiutato procurandogli un biglietto per assistere comunque alla partita. Il club ha raccontato l’accaduto sui social: “Uno dei nostri volontari è venuto in ufficio per informarci che questo tizio si era presentato aspettandosi di vedere il Barcellona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

