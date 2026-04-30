Londra accoltellamento nel quartiere ebraico | nel video della polizia l' arresto dell' aggressore

Mercoledì, la polizia di Londra ha pubblicato un video che mostra l’arresto di un uomo sospettato di aver aggredito con un coltello due persone di fede ebraica nel quartiere. Le immagini sono state registrate dalle telecamere indossate dagli agenti durante l’intervento, avvenuto nel quartiere ebraico della città. L’arresto è avvenuto poco dopo l’episodio di violenza, senza ulteriori dettagli sui motivi dell’aggressione.

Mercoledì la polizia metropolitana di Londra ha diffuso il video ripreso dalle bodycam di due agenti coinvolti nell’arresto di un uomo accusato di aver accoltellato due ebrei a Londra. Il video mostra il sospettato 45enne che cammina verso gli agenti, che gridano di “lasciare cadere il coltello” mentre estraggono i taser. Il sospettato viene visto cadere a terra prima di essere trattenuto dagli agenti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Londra, accoltellamento nel quartiere ebraico: nel video della polizia l'arresto dell'aggressore Notizie correlate Accoltellamento a Golders Green: attacco nel quartiere ebraico di LondraABBONATI A DAYITALIANEWS Due feriti e un arresto dopo l’attacco Due persone sono rimaste ferite in seguito a un accoltellamento avvenuto nel... Londra, due persone accoltellate nel quartiere ebraico: fermato l’aggressoreDue persone sono state accoltellate nel quartiere di Golders Green, nella zona nord di Londra dove vive una nutrita comunità ebraica. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Londra, due persone accoltellate nel quartiere ebraico: un fermo; Londra, accoltellamento nel cuore del quartiere ebraico: fermato un uomo armato; Londra, accoltellamento nel quartiere ebraico di Golders Green; Londra, 2 accoltellati vicino alla sinagoga. Arrestato l'aggressore, ha problemi mentali. Londra, accoltellamento nel quartiere ebraico: nel video della polizia l'arresto dell'aggressore(LaPresse) Mercoledì la polizia metropolitana di Londra ha diffuso il video ripreso dalle bodycam di due agenti coinvolti nell'arresto di un ... stream24.ilsole24ore.com Londra, due persone accoltellate nel quartiere ebraico: fermato l'aggressoreDue persone appartenenti alla comunità ebraica sono state accoltellate a Golders Green, nella zona nord di Londra. Il presunto autore, armato di coltello, avrebbe tentato di accoltellare altri ebrei p ... tg24.sky.it La visita a Washington lo ha confermato: il re è l’asset più prezioso per la diplomazia di Londra - facebook.com facebook #Simeone: “A Londra sarà una sfida bellissima. Siamo cresciuti nel secondo tempo” x.com