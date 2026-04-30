L’omicidio di Cairate | Caglioni non è il killer L’ergastolo gli va tolto

Un ricorso presentato in Appello sostiene che l'uomo condannato all’ergastolo per l’omicidio avvenuto a Cairate non sia il vero colpevole. Tra le motivazioni, si afferma che l’imputato non aveva l’intenzione di uccidere e che le prove non sarebbero sufficienti per confermare la sua responsabilità. La vicenda giudiziaria ha coinvolto diverse persone e si sta concentrando sull’accuratezza delle accuse e delle condanne precedenti.

"Caglioni non voleva uccidere". È uno dei sette punti su cui si fonda il ricorso in Appello dell’avvocato Nicolò Vecchioni, difensore di Michele Caglioni, 22 anni, condannato all’ergastolo il 16 dicembre per l’omicidio di Andrea Bossi, ucciso a coltellate a 26 anni nel gennaio 2024 nella sua casa di via Mascheroni. Il difensore contesta in particolare la decisione della Corte d’Assise di Busto di equiparare la posizione di Caglioni a quella di Douglas Carolo, condannato alla stessa pena. Una scelta "giuridicamente e logicamente insostenibile". Per l’accusa, Caglioni e Carolo hanno agito insieme con l’obiettivo di uccidere e derubare Bossi. Per la difesa invece Caglioni non ha partecipato al piano omicida: credeva di essere coinvolto in un furto, "un’azione incruenta".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’omicidio di Cairate: "Caglioni non è il killer. L’ergastolo gli va tolto" Notizie correlate Omicidio Diabolik, chiesto ergastolo per il presunto killer Calderon: “E’ un delitto di mafia”Il sostituto procuratore generale della Corte d’Appello di Roma ha chiesto la conferma della condanna all’ergastolo, e il riconoscimento... Omicidio Carol Maltesi, colpo di scena in Cassazione: annullato l’ergastolo per il killerLa vicenda giudiziaria legata all’omicidio di Carol Maltesi continua a scuotere l’opinione pubblica e a presentare nodi giuridici complessi. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: L’omicidio di Cairate: Caglioni non è il killer. L’ergastolo gli va tolto; Cairate, omicidio Bossi: Caglioni impugna in Appello la condanna all’ergastolo; Non voleva uccidere. Michele va assolto; Omicidio Bossi, Caglioni ricorre in appello contro l’ergastolo. L’omicidio di Cairate: Caglioni non è il killer. L’ergastolo gli va toltoCaglioni non voleva uccidere. È uno dei sette punti su cui si fonda il ricorso in Appello dell’avvocato Nicolò Vecchioni, difensore di Michele Caglioni, 22 anni, condannato all’ergastolo il 16 dicem ... ilgiorno.it Omicidio Bossi, Caglioni ricorre in appello contro l’ergastoloLa difesa contesta il concorso nell’omicidio: Nessun piano per uccidere, fu iniziativa di Carolo Al centro del ricorso anche il ruolo marginale dell’imputato e i dubbi sulla premeditazione ... laprovinciadivarese.it Rete 55. . Cairate e i misteri sdel suo monastero; Tradate e la bellezza del Parco Pineta - facebook.com facebook