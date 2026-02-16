Gustavo Aleandro Musumeci, conosciuto come Calderon, ha ricevuto una richiesta di ergastolo per l’omicidio di Diabolik, un episodio che le forze dell’ordine collegano a un’attività mafiosa. Il delitto si è verificato il 7 agosto 2019 e ha coinvolto un ultras della Lazio, legato a gruppi criminali di Roma. La procura lo accusa di aver sparato durante un agguato in zona Torre Maura, un quartiere noto per le attività illegali.

Il sostituto procuratore generale della Corte d’Appello di Roma ha chiesto la conferma della condanna all’ergastolo, e il riconoscimento dell’aggravante del metodo mafioso, per Raul Esteban Calderon, il cittadino argentino accusato dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli,l’ultras della Lazio noto come Diabolik. L’imputato, la cui vera identità è quella di Gustavo Aleandro Musumeci, è accusato di essere l’autore materiale del raid. Piscitelli venne infatti freddato da un colpo di pisolaalla testa il 7 agosto del 2019 in un agguato nel parco degli Acquedotti, nel quartiere romano del Tuscolano. La sentenza di appello è attesa per il prossimo 5 marzo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Omicidio Diabolik, chiesto ergastolo per il presunto killer Calderon: “E’ un delitto di mafia”

Dopo 23 anni, i carabinieri di Bari hanno arrestato i presunti responsabili dell’omicidio di Danilo Abiuso, il ragazzo di 22 anni ucciso nella notte tra il 14 e il 15.

Il processo d'appello per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto come 'Diabolik', è stato rinviato al 13 gennaio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.