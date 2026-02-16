Omicidio Diabolik chiesto ergastolo per il presunto killer Calderon | E’ un delitto di mafia
Gustavo Aleandro Musumeci, conosciuto come Calderon, ha ricevuto una richiesta di ergastolo per l’omicidio di Diabolik, un episodio che le forze dell’ordine collegano a un’attività mafiosa. Il delitto si è verificato il 7 agosto 2019 e ha coinvolto un ultras della Lazio, legato a gruppi criminali di Roma. La procura lo accusa di aver sparato durante un agguato in zona Torre Maura, un quartiere noto per le attività illegali.
Il sostituto procuratore generale della Corte d’Appello di Roma ha chiesto la conferma della condanna all’ergastolo, e il riconoscimento dell’aggravante del metodo mafioso, per Raul Esteban Calderon, il cittadino argentino accusato dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli,l’ultras della Lazio noto come Diabolik. L’imputato, la cui vera identità è quella di Gustavo Aleandro Musumeci, è accusato di essere l’autore materiale del raid. Piscitelli venne infatti freddato da un colpo di pisolaalla testa il 7 agosto del 2019 in un agguato nel parco degli Acquedotti, nel quartiere romano del Tuscolano. La sentenza di appello è attesa per il prossimo 5 marzo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
“Diabolik tentava di fare affari con i soci dei Senese senza la loro autorizzazione, un guanto di sfida inaccettabile per Michele ‘O pazzo che nonostante fosse in carcere sapeva tutto e comandava il clan”. A Lo Stato delle Cose Nello Trocchia spiega il possibile - facebook.com facebook