Omicidio Carol Maltesi colpo di scena in Cassazione | annullato l’ergastolo per il killer

La Corte di Cassazione ha annullato l’ergastolo per il killer di Carol Maltesi, provocando sorpresa tra le parti coinvolte. La decisione arriva dopo che i giudici hanno riconsiderato le prove presentate in aula, soprattutto i nuovi elementi emersi durante il processo. La vicenda giudiziaria, che ha catturato l’attenzione di molti, resta al centro di discussioni su come vengono gestiti i casi di omicidio in Italia.

La vicenda giudiziaria legata all'omicidio di Carol Maltesi continua a scuotere l'opinione pubblica e a presentare nodi giuridici complessi. La recente decisione della Corte di Cassazione, che ha annullato per la seconda volta la condanna all' ergastolo per Davide Fontana, segna un ulteriore capitolo di una battaglia legale incentrata quasi esclusivamente sulle aggravanti. Fontana, bancario e food blogger di 46 anni, ha ammesso di aver ucciso la giovane donna l'11 gennaio 2022 a Rescaldina, ma il punto di rottura tra accusa e difesa rimane la natura del delitto: un gesto d'impeto o un piano premeditato e studiato nei minimi dettagli.

