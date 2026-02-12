Regione pubblicato l' avviso del piano fiere e mercati | Sostegno alle imprese siciliane per crescere sui mercati esteri

La Regione Sicilia ha pubblicato un avviso per il piano fiere e mercati. L’obiettivo è aiutare le imprese locali a esportare di più e a crescere sui mercati internazionali. Si vuole rafforzare le filiere produttive e rendere più forte il sistema economico regionale. Le imprese possono partecipare a iniziative che puntano a migliorare la loro presenza sui mercati esteri e a sviluppare nuove opportunità di business.

Le azioni previste includono attività di scouting, incontri B2B, servizi di orientamento e campagne di comunicazione. La dotazione finanziaria è di 3 milioni: ecco come presentare le istanze Favorire l'export, accompagnare le filiere produttive siciliane nei percorsi di crescita internazionale e aumentare la competitività del sistema economico regionale. Sono questi gli obiettivi di un avviso pubblicato dall'assessorato regionale delle Attività produttive, relativo al Piano fiere e mercati internazionali. L'avviso è rivolto alle micro, piccole e medie imprese, ai consorzi, ai distretti produttivi, alle reti di imprese e alle startup innovative, che potranno partecipare a eventi fieristici, missioni commerciali e iniziative di promozione coordinate da marzo a dicembre 2026.

