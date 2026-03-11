Rai 1 | Tobino sfida i manicomi la serie vera su RaiPlay

Stasera, su Rai 1, viene trasmessa l’anteprima di una serie televisiva dedicata a Tobino e alla sua lotta contro i manicomi. La trasmissione è disponibile anche su RaiPlay e si propone di raccontare episodi legati a questa figura e al suo impegno. La programmazione riguarda il 10 marzo 2026, data in cui viene presentata questa produzione televisiva.

Stasera, martedì 10 marzo 2026, Rai 1 trasmette l’anteprima di una serie televisiva che promette di riaprire ferite storiche ancora non completamente cicatrizzate. La fiction intitolata Le libere donne porta sullo schermo la figura di Mario Tobino, un medico viareggino che ha sfidato le regole dei manicomi italiani durante il conflitto mondiale. Interpretato da Lino Guanciale, lo psichiatra si trova a lavorare nel manicomio femminile di Maggiano, un luogo dove la medicina dell’epoca applicava metodi brutali come camicie di forza e docce gelate in assenza di psicofarmaci. La narrazione si concentra su sei episodi distribuiti in tre serate, disponibili anche su RaiPlay volesse recuperare la visione in differita. 🔗 Leggi su Ameve.eu

