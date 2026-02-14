L’Albero Azzurro 2026 torna in TV dopo anni di assenza, a causa della forte richiesta di genitori e bambini. La nuova stagione partirà tra pochi giorni su Rai YoYo e sarà disponibile anche su RaiPlay, offrendo ai più piccoli nuovi episodi pieni di avventure e insegnamenti.

Un graditissimo ritorno su Rai Yoyo e RaiPlay: torna “L’Albero Azzurro 2026”, il programma cult per bambini più longevo della televisione italiana. Scopriamo insieme la data di inizio della nuova edizione e i protagonisti – conduttori. L’Albero Azzurro 2026 torna con Dodò su Rai Yoyo e RaiPlay: la data di inizio. Tutto pronto per il ritorno de “ L’Albero Azzurro 2026 “, il programma per bambini che ha fatto il suo debutto nel lontano 1990. In occasione del 36esimo compleanno, il programma torna con una nuova edizione in partenza dal 16 febbraio 2026, dal lunedì al venerdì, alle 17.30 su Rai Yoyo e sarà disponibile anche su RaiPlay. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - “L’Albero Azzurro 2026”, il programma cult per bambini torna con una nuova edizione su Rai YoYo e RaiPlay: ecco quando

L’Albero Azzurro, nuova stagione dal 16 febbraio su Rai Yoyo: arriva Capitan Giraventola interpretato da Oreste CastagnaL'Albero Azzurro torna dal 16 febbraio su Rai Yoyo con una nuova stagione. Arriva Capitan Giraventola di Oreste Castagna. Confermati Laura Carusino e Dodò ... lifestyleblog.it

DINOCUCCIOLI * L’ALBERO AZZURRO : «LE NOVITÀ DI FEBBRAIO PER BAMBINI, TRA RITORNI STORICI E NUOVE AVVENTURE ANIMATE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI ...(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// A febbraio Rai Kids, in collaborazione con RaiPlay, porta sugli schermi un mondo di novità pieno di emoz ... agenziagiornalisticaopinione.it

