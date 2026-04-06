Calli intasate 130 mila euro d' incasso al giorno | primo weekend di ticket senza sorprese

Nel primo weekend lungo con la Pasquetta, Venezia ha registrato un incasso di circa 130 mila euro al giorno grazie ai biglietti di ingresso. La sperimentazione del sistema di accesso alla città, avviata negli ultimi due anni, sembra aver mantenuto le proprie proporzioni anche in questa prima fase del 2026. Le calli sono state percorse da visitatori, senza particolari sorprese o intoppi, confermando le tendenze già osservate in passato.

Flusso turistico costante, e c'è chi torna a parlare di fallimento. I visitatori affollano la città, ma più del 40% prenota in anticipo per evitare di pagare 10 euro. Una sessantina di "verbali" al giorno Il primo weekend (lungo, con la Pasquetta) di contributo d'accesso a Venezia del 2026 è andato come si poteva prevedere, sulla base dei primi due anni di sperimentazione. Flusso turistico costante, senza significative differenze rispetto ai weekend senza ticket, sempre con orari piuttosto prevedibili (un picco di arrivi dalla stazione di Santa Lucia tra le 10 e le 12, un picco di ritorni in stazione tra le 17 e le 19). E un altrettanto prevedibile coro di critiche alla misura, giudicata incapace di gestire i flussi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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