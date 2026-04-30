L’odio ad aria compressa della destra israeliana è arrivato anche qui

Negli ultimi tempi si è assistito a un incremento di azioni violente riconducibili alla destra israeliana, con un atteggiamento che sembra aver normalizzato l’uso della violenza. Questa escalation si è estesa anche a livello internazionale, influenzando alcuni ambienti e comportamenti in altre regioni. La situazione ha portato all’attenzione l’intensificarsi di tensioni e scontri, spesso accompagnati da dichiarazioni e atteggiamenti che alimentano divisioni e conflitti.

La crescente radicalizzazione della destra israeliana, la sua assuefazione alla violenza, alla guerra e a un modo di fare la guerra sempre più disumano e criminale, rivendicato come tale (la retorica del «ci siamo tolti i guantoni»); l’uso sempre più strumentale della questione ebraica e dell’accusa di antisemitismo non solo contro gli avversari ma persino contro qualunque forma di critica o dissenso interno, anche e direi soprattutto contro gli ebrei, con il facilissimo ricorso all’orrenda categoria dell’«ebreo che odia se stesso», equivalente razzista dell’accusa di «socialfascismo» tipica dello stalinismo. L’elenco potrebbe continuare ma penso che ci siamo capiti.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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