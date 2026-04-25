Una coppia è stata colpita da alcuni proiettili nei pressi del parco Schuster a Roma. I colpi, probabilmente esplosi con una pistola ad aria compressa, sono stati sparati da un uomo che si è subito allontanato su uno scooter. La coppia aveva il fazzoletto dell'Anpi al collo al momento dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

Paura nei pressi del parco Schuster, dove una coppia con il fazzoletto dell'Anpi al collo è stata colpita da alcuni proiettili esplosi probabilmente da una pistola ad aria compressa da un uomo poi fuggito su uno scooter. I due, iscritti all'Anpi, sono stati presi alla mano, al viso e alla spalla, e sono rimasti lievemente feriti. Successivamente sono stati medicati da un'ambulanza e sono in buona salute. L'aggressore secondo le prime ricostruzioni aveva un casco integrale e una mimetica di colore verde. La procura di Roma attende una prima informativa in relazione a quanto accaduto questo pomeriggio. Al parco Schuster si era da poco concluso il corteo per il 25 aprile.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Paura a Roma: coppia colpita da una pistola ad aria compressa

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