Spari con pistole ad aria compressa | colpiti musicisti della Filarmonica di Abbiategrasso

A pochi giorni dalla festa della Liberazione, ad Abbiategrasso sono stati esplosi colpi di pistola ad aria compressa che hanno ferito alcuni musicisti della Filarmonica locale. L’episodio si è verificato in un’area pubblica e ha causato danni fisici ai presenti. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili e chiarire le circostanze dell’accaduto. Nessuno dei feriti ha riportato conseguenze gravi, ma l’episodio ha suscitato preoccupazione tra i cittadini.

Abbiategrasso (Milano), 28 aprile 2026 – Un giorno della Liberazione macchiato da un grave fatto di cronaca commesso da irresponsabili. Il concerto per la Liberazione della Filarmonica è stato segnato da un episodio che ha temporaneamente interrotto lo svolgimento dell’evento. A circa metà del programma alcuni musicisti posizionati nelle file più esterne della formazione sono stati colpiti da pallini di plastica sparati con pistole ad aria compressa. Il blitz e l’interruzione. I colpi, descritti come numerosi, hanno raggiunto progressivamente le file interne, arrivando fino al direttore, il maestro Luca Ragona e alcune persone tra il pubblico.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spari con pistole ad aria compressa: colpiti musicisti della Filarmonica di Abbiategrasso Notizie correlate Spari al corteo del 25 aprile a Roma: coppia ferita da pistola ad aria compressa. Caccia a una persona con casco e giubbotto verde militareMomenti di panico questa mattina vicino al Parco Schuster dove, al termine della manifestazione per il 25 aprile, due iscritti all'Anpi che avevano... 25 aprile, a Roma spari ad aria compressa vicino al Parco Schuster dopo corteo: feriti un uomo e una donna(Adnkronos) – Spari ad aria compressa in via delle Sette Chiese, vicino al parco Schuster di Roma dove si era da poco concluso il corteo per il 25... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Spari con pistole ad aria compressa: colpiti musicisti della Filarmonica di Abbiategrasso; Spari con pistole ad aria al 25 Aprile di Bià. La Filarmonica: L’arte non si dà per vinta all’idiozia; La Filarmonica bersagliata con gommini ad aria compressa. Spari con pistole ad aria compressa: colpiti musicisti della Filarmonica di AbbiategrassoI pallini hanno raggiunto anche il pubblico, fermata l’esibizione. Il maestro: L’arte non si dà per vinta. Il Comune: Offesa ai nostri valori ... ilgiorno.it Spari con pistole ad aria al 25 Aprile di Bià. La Filarmonica: L’arte non si dà per vinta all’idioziaDopo gli inqualificabili fatti del 25 Aprile la storica Filarmonica di Abbiategrasso ha inteso prendere posizione con questa nota inviataci in redazione: La nostra realtà è nota alle cronache solitam ... ticinonotizie.it Filarmonica, il giorno dopo i fatti della Fossa, la nota ufficiale della banda: «L’arte non si dà per vinta all’idiozia» Ospitiamo di seguito la nota ufficiale della banda Filarmonica a proposito degli episodi di cronaca che hanno caratterizzato negativamente il bellis - facebook.com facebook