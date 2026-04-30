Il consiglio comunale di Loano ha approvato il bilancio per il 2025, con un avanzo di 13,7 milioni di euro. Nel documento sono previsti fondi destinati a interventi per il decoro urbano e la sicurezza nel territorio. L’approvazione è arrivata dopo una delibera discussa durante la seduta consiliare. Il bilancio riguarda le risorse destinate alle spese per il prossimo anno.

? Cosa sapere Il consiglio comunale di Loano approva il bilancio 2025 con un avanzo di 13,7 milioni.. I fondi finanzieranno decoro urbano, sicurezza e manutenzione stradale con 600 mila euro stanziati.. Il consiglio comunale di Loano, riunito mercoledì 29 aprile, ha dato il via libera alla maggioranza al rendiconto finanziario relativo all’anno 2025, delineando un quadro di equilibrio tra la gestione delle risorse e la manutenzione del territorio. La seduta ha permesso di analizzare nel dettaglio l’andamento economico dell’amministrazione, con l’assessore ai tributi e al bilancio Enrica Rocca che ha descritto una gestione basata sulla prudenza e sul monitoraggio costante della spesa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Loano, ok al bilancio 2025: fondi per decoro e sicurezza urbana

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