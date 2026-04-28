La Notte Nazionale del liceo classico "Leopardi" di Recanati quest’anno è stata dedicata al tema " Homo sum. Niente di ciò che è umano mi è estraneo ". Il percorso, curato dalla regista Giulia Merelli e realizzato con il coinvolgimento degli studenti, ha proposto all’interno delle stanze del cinquecentesco Palazzo Venieri tre percorsi, ciascuno dei quali ha affrontato il tema dell’umano da una diversa prospettiva. Dalla figura di Frankenstein e della sua creatura, simbolo delle ambiguità della modernità e dei limiti della conoscenza, si è passati al mito di Prometeo, emblema dell’origine della civiltà e del gesto fondativo della tecnica, per giungere infine alla figura di Matelda, promessa di una possibile armonia e di una rinnovata idea di umanità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tre percorsi sul tema dell’umano nella Notte del liceo "Leopardi"

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