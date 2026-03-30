A Palazzo Leopardi gli studenti di una classe quarta appartenente all’indirizzo socio-economico. Ad accoglierli il Consigliere segretario Marco Ausili. Visita formativa nell’ambito del progetto “Conoscere il Consiglio” finalizzato ad avvicinare i giovani alle Istituzioni e alla politica AnconaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Scandalo plasma a Torrette, Mastrovincenzo e Catena (Pd): "Una mail del direttore del dipartimento Salute inchioda Acquaroli" . 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - A Palazzo Leopardi gli alunni del Liceo Classico "Rinaldini" di Ancona

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