Lo stabilimento balneare comunale di via Lungolago Giappesi a Passignano ha sostituito l’insegna al cancello, annunciando un intervento di rinnovamento. Mentre le immagini e le comunicazioni sui social mostrano le prime novità, l’area si appresta a trasformarsi in “Euphoria Beach”. La modifica riguarda l’aspetto esterno e la denominazione dell’area, senza indicare ulteriori dettagli sui lavori in corso o sulle tempistiche.

L’insegna al cancello è già cambiata. Ora lo stabilimento balneare comunale di via Lungolago Giappesi a Passignano si prepara a cambiare pelle mentre la pubblicità corre già sui social. Si chiamerà Euphoria Beach e a lanciarla è il Marzano Group fondato dall’imprenditore Alessandro Marzano (che da indiscrezioni avrebbe voluto questo investimento da affidare alle due figlie) e che ha appena messo online la campagna pubblicitaria per annunciare l’imminente riapertura di quello che viene definito un nuovo “concept“ affacciato sulle acque del Trasimeno. L’operazione, sancita dalla determinazione n. 133 dell’Unione dei Comuni, deriva dall’assegnazione definitiva per il rinnovo della concessione balneare alla società Euphoria Srls di Sinalunga con un punteggio netto di 100100.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo stabilimento del Lungolago cambia pelle e diventa “Euphoria Beach“

Notizie correlate

Leggi anche: Ostia: sequestrato lo stabilimento Arcobaleno Beach

La “Festa del Tulipano” cambia look. Nuova parata dei carri sul lungolagoUn milione di petali di tulipano pronti a sbocciare su strutture di ferro, legno e cartapesta per dare vita ai protagonisti dei cartoni animati più...

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Lo stabilimento del Lungolago cambia pelle e diventa Euphoria Beach; Lite sul ’Sualzo Beach’. Tra cambio di proprietà e ritardi nell’apertura.

Lo stabilimento del Lungolago cambia pelle e diventa Euphoria BeachL’insegna al cancello è già cambiata. Ora lo stabilimento balneare comunale di via Lungolago Giappesi a Passignano si ... lanazione.it

Lite sul Sualzo Beach. Tra cambio di proprietà e ritardi nell’aperturaPassignano: lo storico stabilimento balneare e locale serale è fermo. Il centrodestra attacca: Perché questi intoppi sul contratto? Danno grave. msn.com

CALVIN KLEIN EUPHORIA MAGNETIC ELIXIR PARFUM INTENSE SPRAY Passa in store Via Ercole 23, Bacoli Oppure acquista sul nostro shop online: https://www.laselvaprofumeria.it/shop/calvin-klein-euphoria-magnetic-elixir-parfum-intense-spray - facebook.com facebook