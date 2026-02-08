Questa mattina sono stati registrati attacchi sincronizzati su diversi treni in Italia. Le autorità indagano per terrorismo, mentre il governo valuta come rafforzare la sicurezza sulla rete ferroviaria. I primi riscontri indicano che si tratta di azioni deliberate, con tecnici di Rfi chiamati a verificare la natura degli incidenti, che sembrano pensati per creare il massimo disagio ai pendolari.

“Si tratta con certezza di atti dolosi e in base ai primi riscontri anche da parte dei tecnici di Rfi” che “sono stati fatti per creare il massimo disagio. Per adesso non c’è una prova diretta che si possa trattare di azioni legate ai Giochi Olimpici, così come avvenuto sulle rete ferroviaria francese in occasione della cerimonia per le Olimpiadi del 2024. Va detto però che ci sono dei precedenti italiani perché, per esempio, nel 2014 a Bologna c’era stato un attentato con dei danneggiamenti per mano degli anarchici”. Così Salvatore Deidda, presidente della commissione Trasporti alla Camera, in un’intervista al ‘Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Attacchi sincronizzati ai treni, s’indaga per terrorismo. Deidda: “Giochi nel mirino, va potenziata la sorveglianza sulla rete ferroviaria”

