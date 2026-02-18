Esce di prigione e la nonna lo accoglie a Fiuggi scatta un nuovo arresto | così l' anziana veniva maltrattata
Un uomo di Fiuggi, dopo essere stato scarcerato, è stato nuovamente arrestato per maltrattamenti e tentata estorsione contro la nonna, che lo aveva ospitato in casa. La donna aveva deciso di aiutarlo, ma lui le avrebbe rivolto parole offensive e comportamenti violenti. Quando la nonna ha cercato di difendersi, l’uomo le avrebbe sottratto denaro e minacciato di farle del male. La polizia è intervenuta dopo una denuncia della donna, che aveva subito pressioni e minacce per settimane. La vicenda si è conclusa con l’arresto.
Un uomo è stato denunciato a Fiuggi per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il soggetto, recentemente scarcerato e accolto dalla nonna per essere aiutato nel percorso di disintossicazione, è stato fermato dagli agenti dopo una lite familiare segnalata dalla sala operativa.
Fiuggi, anziana accoglie in casa il nipote per aiutarlo ma finisce vittima di violenze ed estorsioniA Fiuggi, una donna anziana ha accolto in casa il nipote per aiutarlo, ma la situazione è degenerata in violenze e richieste di denaro.
