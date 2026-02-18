Esce di prigione e la nonna lo accoglie a Fiuggi scatta un nuovo arresto | così l' anziana veniva maltrattata

Un uomo di Fiuggi, dopo essere stato scarcerato, è stato nuovamente arrestato per maltrattamenti e tentata estorsione contro la nonna, che lo aveva ospitato in casa. La donna aveva deciso di aiutarlo, ma lui le avrebbe rivolto parole offensive e comportamenti violenti. Quando la nonna ha cercato di difendersi, l’uomo le avrebbe sottratto denaro e minacciato di farle del male. La polizia è intervenuta dopo una denuncia della donna, che aveva subito pressioni e minacce per settimane. La vicenda si è conclusa con l’arresto.

Un uomo è stato denunciato a Fiuggi per maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il soggetto, recentemente scarcerato e accolto dalla nonna per essere aiutato nel percorso di disintossicazione, è stato fermato dagli agenti dopo una lite familiare segnalata dalla sala operativa. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il comunicato è stato diffuso nel rispetto delle normative vigenti e per motivi di interesse pubblico, con l’obiettivo di garantire trasparenza e tutela dei diritti delle persone coinvolte. 🔗 Leggi su Virgilio.it

