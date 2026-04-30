Lo show di Psg-Bayern e il nostro calcio camminato | come venderemo il prodotto?

Nella serata di martedì 28, lo spettacolo tra PSG e Bayern ha attirato l’attenzione, suscitando commenti sul livello del calcio internazionale. La partita ha visto squadre di alto livello confrontarsi in un match molto seguito. Nel frattempo, il calcio italiano ha continuato il suo cammino, con partite e risultati che si susseguono senza particolari novità. La domanda rimane: come si venderà il prodotto calcio in futuro?

La frase più in voga: «È un altro sport ». Lo spettacolo messo in scena nella serata di martedì 28 aprile da Paris Saint-Germain e Bayern Monaco, con quel 5-4 che pareva un punteggio fissato dopo i calci di rigore, ha rappresentato in un certo senso l’ennesimo indicatore dello stato di crisi del calcio italiano. Una sfida pirotecnica, che è soltanto metà del doppio confronto e che dunque potrebbe moltiplicare le emozioni nella partita di ritorno di mercoledì 6 maggio all’ Allianz Arena di Monaco di Baviera. In tutto ciò, è la comparazione a ferire maggiormente. Perché il termine di paragone è stato Milan – Juventus. Un match concluso sullo 0-0, e che su questo punteggio si sarebbe fissato anche se si fosse andati avanti a giocare per tre giorni.🔗 Leggi su Lettera43.it

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