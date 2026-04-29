Il calcio è sempre più una sorta di wrestling uno show L’Equipe fa a pezzi le difese di Psg e Bayern

Il match tra Psg e Bayern si è concluso con un punteggio di 5-4, attirando l'attenzione come una delle partite più discusse degli ultimi tempi. L'incontro ha ricevuto numerosi riconoscimenti come la partita dell'anno, del secolo e forse del millennio. Nei giorni successivi, un quotidiano ha analizzato le difese delle due squadre, evidenziando come abbiano mostrato molte lacune durante il confronto.

Siamo alle solite. Il 5-4 tra Psg e Bayern riporta sempre allo stesso discorso. La partita è stata insignita del premio “partita dell’anno, anzi del secolo, forse del millennio”. In effetti match spettacolare, mille azioni, altrettante emozioni ( Kvara enorme, da Pallone d’oro ). Ma, attenzione, calcisticamente un match denso di errori, con portieri pressoché inutili (Neuer non ha effettuato una parata che fosse una) e difensori che hanno commesso enormi, inguardabili. Gol quasi tutti regalati. Ormai la concezione del calcio è cambiata. È vissuto, almeno dalla maggior parte degli osservatori, come uno show, alla stregua del wrestling. Tutto questo viene fatto passare per nuova concezione.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il calcio è sempre più una sorta di wrestling, uno show. L’Equipe fa a pezzi le difese di Psg e Bayern Notizie correlate Leggi anche: Psg, che tonfo col Monaco! Il Real vince al fotofinish, è Bayern show anche con le riserve Calenda attacca: “Il centrosinistra non è pronto a governare. Sento sempre una sorta di corrida”ABBONATI A DAYITALIANEWS Critiche sulla mancanza di visione Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha espresso un duro giudizio sul centrosinistra,... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Staff Salernitana - Serie C Girone C Italia; Hall of Fame vol. XII - Paolo Maldini, il miglior difensore della storia: la Leggenda non chiede mai permesso; VUOI LAVORARE PER NOI? | Il Milan annuncia assunzioni urgentissime: non serve saper giocare a calcio; La rivoluzione mininvasiva della neurochirurgia. Caos Figc, scontro Lotito-Renzi: «Non capisci di calcio». E l'ex premier si vendica: «In Senato dormi sempre, ecco le foto»«Tu di calcio non capisci niente». «E tu invece dormi sempre in Senato». Mentre la Nazionale azzurra affonda tra le sabbie mobili, c'è un (spassoso) duello politico, tutto da raccontare. Da una parte ... corriere.it Il calcio è sempre più una sorta di wrestling, uno show. L’Equipe fa a pezzi le difese di Psg e Bayern Inutile dannarsi sempre nelle stesse polemiche. Psg-Bayern è stata definita a furor di opinionisti la partita del secolo, forse lo è. L'Equipe pure la esalta, poi pe - facebook.com facebook