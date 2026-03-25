Quello è lo scheletro di D’Artagnan la scoperta in Olanda sul quarto moschettiere | come lo hanno riconosciuto

In un edificio religioso nei Paesi Bassi è stato rinvenuto uno scheletro che potrebbe appartenere a D’Artagnan, il celebre moschettiere legato alla figura di Luigi XIV. La scoperta è stata fatta dopo oltre 350 anni dalla morte in battaglia a Maastricht di Charles de Batz de Castelmore, noto come il vero D’Artagnan. Gli studiosi stanno analizzando i resti per verificarne l’identità.

Dopo 350 anni dalla sua morte in battaglia a Maastricht, Charles de Batz de Castelmore, il vero d’Artagnan, braccio destro di Luigi XIV, potrebbe essere rispuntato dal pavimento di una chiesa olandese. I resti di uno scheletro sono stati portati alla luce lo scorso febbraio nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, dopo il cedimento di alcune piastrelle del pavimento. A dare la notizia per primi diversi media olandesi, tra cui DutchNews. I tre indizi che puntano al moschettiere. A rendere il ritrovamento straordinario sarebbe la combinazione di elementi trovati accanto allo scheletro, come spiega la Bbc. Sono stati ritrovati infatti un proiettile di moschetto all’altezza del petto, una moneta francese del 1660 e, soprattutto, la posizione della sepoltura, esattamente sotto dove si trovava l’altare. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Lo scheletro di D'Artagnan potrebbe essere stato ritrovato in Olanda in una chiesa di MaastrichtIl volgo lo conosce come D’Artagnan, ma il suo vero nome è sempre stato Charles de Batz de Castelmore. “Il giorno della scomparsa”. Federica Torzullo, la nuova scoperta sul marito: cosa lo hanno visto fareLa scomparsa di Federica Torzullo resta un giallo fitto nelle campagne attorno ad Anguillara Sabazia. Altri aggiornamenti su Quello è lo scheletro di D'Artagnan la... Lo scheletro di D'Artagnan potrebbe essere stato ritrovato in Olanda in una chiesa di MaastrichtLo scheletro del popolare moschettiere D'Artagnan potrebbe essere stato rinvenuto in una chiesa di Maastricht: l'eccezionale scoperta in Olanda ... virgilio.it D'Artagnan, ritrovato lo scheletro del moschettiere in OlandaAGI - Nei Paesi Bassi, uno scheletro che potrebbe essere quello di D'Artagnan è stato scoperto in una chiesa di Maastricht, la città dove il famoso moschettiere morì più di 350 anni fa. Lo riferisce u ... msn.com