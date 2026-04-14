Uccise il padrone di casa e lo nascose nell' armadio | iniziato il processo per Alessio Battaglia

Il 5 marzo 2025, nel comune di Limena, è stato trovato senza vita un uomo all’interno della sua abitazione. La polizia ha scoperto il corpo nascosto nell’armadio e ha arrestato un uomo accusato di aver ucciso il padrone di casa. È iniziato il processo penale a carico di Alessio Battaglia, coinvolto nel delitto. La vicenda ha sollevato grande scalpore nella comunità locale.