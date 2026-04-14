Uccise il padrone di casa e lo nascose nell' armadio | iniziato il processo per Alessio Battaglia
Il 5 marzo 2025, nel comune di Limena, è stato trovato senza vita un uomo all’interno della sua abitazione. La polizia ha scoperto il corpo nascosto nell’armadio e ha arrestato un uomo accusato di aver ucciso il padrone di casa. È iniziato il processo penale a carico di Alessio Battaglia, coinvolto nel delitto. La vicenda ha sollevato grande scalpore nella comunità locale.
Il delitto scosse l'intero comune di Limena. Ora è tempo di processo. Il 5 marzo 2025 è stato rinvenuto nella sua abitazione il corpo senza vita di Franco Bernardo Bergamin. A dare l'allarme nell'occasione sono stati i parenti dell'anziano ottantenne che non hanno avuto più notizie del familiare.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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