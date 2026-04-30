Livingston-Aberdeen venerdì 01 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Occasione per i Dons

Venerdì 1 maggio 2026 alle 20:45 si disputa la partita tra Livingston e Aberdeen. La squadra di casa ha ottenuto una vittoria in trasferta contro il St Mirren, ma con dodici punti ancora disponibili e nove di svantaggio dal Kilmarnock, la possibilità di evitare la retrocessione appare difficile. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono già stati annunciati, offrendo un’occasione per i Dons di consolidare la posizione in classifica.

La vittoria in casa del St Mirren ha ritardato la retrocessione del Livingston dal punto di vista aritmetico ma con dodici punti ancora in palio e nove lunghezze da recuperare sul Kilmarnock, quinto nella classifica del Relegation Group, l’impresa sembra impossibile. L’Aberdeen invece ha interrotto una disastrosa serie di nove partite senza vittorie in campionato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Livingston-Aberdeen (venerdì 01 maggio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Occasione per i Dons Notizie correlate Livingston-Aberdeen (venerdì 01 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Occasione per i DonsLa vittoria in casa del St Mirren ha ritardato la retrocessione del Livingston dal punto di vista aritmetico ma con dodici punti ancora in palio e... Livingston-Aberdeen (venerdì 01 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiLa vittoria in casa del St Mirren ha ritardato la retrocessione del Livingston dal punto di vista aritmetico ma con dodici punti ancora in palio e... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Livingston-Aberdeen streaming live: dove guardare la diretta tv gratis; Livingston v Aberdeen: bottom club fight meets survival push; Pronostico Livingston - Aberdeen: analisi e quote; Aberdeen FC Risultati - Tutti i Punteggi.