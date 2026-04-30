Livingston-Aberdeen venerdì 01 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Venerdì 1 maggio 2026 alle 20:45 si gioca l'incontro tra Livingston e Aberdeen. La vittoria della squadra di casa contro il St Mirren ha ritardato la retrocessione dal punto di vista numerico, ma con dodici punti ancora disponibili e nove di svantaggio sul Kilmarnock, che occupa il quinto posto nel Relegation Group, la situazione appare molto difficile. Le formazioni e le quote sono state annunciate, mentre i pronostici sono in attesa di conferma.

La vittoria in casa del St Mirren ha ritardato la retrocessione del Livingston dal punto di vista aritmetico ma con dodici punti ancora in palio e nove lunghezze da recuperare sul Kilmarnock, quinto nella classifica del Relegation Group, l’impresa sembra impossibile. L’Aberdeen invece ha interrotto una disastrosa serie di nove partite senza vittorie in campionato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Livingston-Aberdeen (venerdì 01 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Pisa-Lecce (venerdì 01 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiQuella che apre la 35esima giornata di Serie A è una delle sfide più delicate dell’intero turno. Bari-Entella (venerdì 01 maggio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiPenultimo turno di Serie B e un Bari vicinissimo alla retrocessione affronta in casa l’Entella. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Livingston-Aberdeen streaming live: dove guardare la diretta tv gratis; Pronostico Livingston - Aberdeen: analisi e quote; Aberdeen FC Risultati - Tutti i Punteggi; Aberdeen FC Classifica, Partite e Punteggi.