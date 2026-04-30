Livingston-Aberdeen venerdì 01 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Occasione per i Dons

Venerdì 1 maggio 2026 alle 20:45 si disputerà la partita tra Livingston e Aberdeen. Dopo la recente vittoria in casa del St Mirren, il Livingston ha ancora possibilità di evitare la retrocessione, anche se matematicamente è molto difficile con dodici punti in palio e nove di svantaggio rispetto al Kilmarnock, quinto nel Relegation Group. Le formazioni e le quote sono già state annunciate, mentre i pronostici sono ancora oggetto di discussione.

La vittoria in casa del St Mirren ha ritardato la retrocessione del Livingston dal punto di vista aritmetico ma con dodici punti ancora in palio e nove lunghezze da recuperare sul Kilmarnock, quinto nella classifica del Relegation Group, l’impresa sembra impossibile. L’Aberdeen invece ha interrotto una disastrosa serie di nove partite senza vittorie in campionato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Livingston-Aberdeen (venerdì 01 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Occasione per i Dons Notizie correlate Livingston-Aberdeen (venerdì 01 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiLa vittoria in casa del St Mirren ha ritardato la retrocessione del Livingston dal punto di vista aritmetico ma con dodici punti ancora in palio e... Pisa-Lecce (venerdì 01 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiQuella che apre la 35esima giornata di Serie A è una delle sfide più delicate dell’intero turno. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Livingston-Aberdeen streaming live: dove guardare la diretta tv gratis; Livingston v Aberdeen: bottom club fight meets survival push; Pronostico Livingston - Aberdeen: analisi e quote; Aberdeen FC Risultati - Tutti i Punteggi.