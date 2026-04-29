Pisa-Lecce venerdì 01 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Venerdì 1 maggio 2026 alle 20:45 si gioca Pisa-Lecce, partita che apre la 35ª giornata di Serie A. La sfida si svolge alla Cetilar Arena e rappresenta uno degli incontri più importanti del turno. Il Pisa cerca punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre il Lecce tenta di consolidare la propria posizione in classifica. Le formazioni sono state annunciate e le quote dei bookmaker sono state pubblicate.

Quella che apre la 35esima giornata di Serie A è una delle sfide più delicate dell’intero turno. Il Pisa ospita il Lecce alla Cetilar Arena per provare ad evitare di essere la prima squadra retrocedere. I nerazzurri sono però comunque virtualmente in B dal momento che probabilmente non potranno salvarsi nemmeno vincendo tutte le ultime. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pisa-Lecce (venerdì 01 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Verona-Pisa (venerdì 06 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiAd aprire la 24esima giornata del campionato di Serie A c’è il drammatico scontro salvezza tra Verona e Pisa, in programma venerdì sera al Bentegodi. Pisa-Milan (venerdì 13 febbraio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiIl Milan fa visita al Pisa nel match di venerdì sera che apre la 25esima giornata di campionato. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pisa – Lecce: info Settore Ospiti; Pisa-Lecce, info accrediti; Dove vedere Pisa-Lecce in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Marco Guida arbitrerà Pisa-Lecce. Lecce, il Salento ci crede ed a Pisa sarà al tuo fianco8 minuti. Tanti ce ne sono voluti per riempire il settore ospiti dell’Arena Garibaldi di Pisa per la sfida di venerdì sera tra Pisa e Lecce. 8 minuti in cui il portale è stato preso d’assalto e durant ... pianetalecce.it Per Pisa-Lecce designato Marco Guida: con lui episodi controversiMarco Guida è stato protagonista anche in occasione di Lecce – Milan dell’11 novembre 2023, quando un suo intervento dalla Sala VAR portò all’annullamento del 3 a 2 dei giallorossi, dopo il richiamo ... pianetalecce.it Ultima chiamata per la permanenza in #SerieA per un #Pisa a un passo dalla retrocessione aritmetica e un #Lecce ancora carico di speranze. Riusciranno gli ospiti a farsi valere, sapendo che i nerazzurri dominano i precedenti all'Arena Garibaldi - facebook.com facebook