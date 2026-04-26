LIVE Musetti-Griekspoor ATP Madrid 2026 in DIRETTA | altro test verso la forma migliore

Sono iniziate le partite di singolare maschile all’ATP di Madrid, con il confronto tra Musetti e Griekspoor. La partita si svolge sul campo principale e viene seguita in diretta streaming. I giocatori si sono affrontati già in passato, con Musetti che cerca di migliorare la propria condizione fisica e tecnica. La sfida è valida come test in vista delle prossime competizioni sulla terra battuta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo Musetti e l’olandese Tallon Griekspoor, valido per il terzo turno dell’ ATP di Madrid, secondo Master 1000 della stagione sulla terra battuta dopo quello di Montecarlo vinto agilmente dal nostro Jannik Sinner. Il tennista toscano arriva ai sedicesimi di finale del torneo spagnolo dopo aver superato l’ostico polacco Hubert Hurkacz in due set nel secondo turno, avendo saltato il primo grazie al bye concessogli per motivi di ranking ATP: l’azzurro, tra l’altro, si ritrova in una situazione particolare visto che deve rimontare le posizione perse per via dei punti scaduti per la semifinale della scorsa stagione conquistata proprio qui a Madrid.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Griekspoor, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: altro test verso la forma migliore Notizie correlate Leggi anche: Musetti-Griekspoor oggi, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming Dove vedere in tv Musetti-Griekspoor, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingLorenzo Musetti affronterà l’olandese Tallon Griekspoor al terzo turno del Masters 1000 di Madrid: dopo la bella affermazione ottenuta venerdì... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Madrid LIVE, Musetti sfida Griekspoor: in palio gli ottavi. Cronaca diretta dalle 13; Statistiche Tallon Griekspoor - Lorenzo Musetti: Risultati Tennis; Dove vedere in tv Musetti-Griekspoor, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Esordio ok per Musetti a Madrid: battuto Hurkacz. LIVE Musetti-Griekspoor, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: altro test verso la forma miglioreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo ... oasport.it Musetti-Griekspoor oggi, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streamingLorenzo Musetti cerca gli ottavi di finale al Masters 1000 di Madrid. Dall'altra parte della rete per lui ci sarà Tallon Griekspoor, l'olandese che già in ... oasport.it Programma di fuoco domani sul Manolo Santana. Dopo Coco Gauff scenderà in campo Lorenzo Musetti contro Griekspoor, alle 16 Jannik affronterà il giovane Moller che ha eliminato il nostro Cinà al primo turno. In serata dopo Rybakina-Zheng un match molt - facebook.com facebook #Musetti vs Griekspoor, 2° match dalle 11. #Sinner vs Moller, non prima delle 16. In serata JODAR vs FONSECA x.com