LIVE Musetti-Lehecka ATP Madrid 2026 in DIRETTA | altro passo da compiere verso la risalita

Oggi si gioca l'incontro di ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra Lorenzo Musetti e Jiri Lehecka. La partita si svolge sulla terra battuta e viene trasmessa in diretta streaming. I due tennisti si sfidano per avanzare ai quarti di finale del torneo. La partita è seguita in tempo reale con aggiornamenti sulla progressione del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-NORRIE DALLE 11.00 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di Madrid tra Lorenzo Musetti ed il ceco Jiri Lehecka. Quarto confronto diretto tra i due tennisti con l’azzurro in svantaggio per 2-1. Il vincente dell’incontro troverà ai quarti di finale uno tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry ed il francese Arthur Fils. Musetti, ventiquattrenne di Carrara, si presenta all’appuntamento madrileno a margine di un primo assaggio di stagione sulla terra non entusiasmante. L’azzurro è stato subito sconfitto a Montecarlo dal padrone di casa Vacherot, per poi cedere ai quarti di finale di Barcellona sotto i colpi del francese Fils.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: altro passo da compiere verso la risalita Notizie correlate LIVE Musetti-Griekspoor, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: altro test verso la forma miglioreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lorenzo... LIVE Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’inventiva contro la potenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale dell’ATP Masters 1000 di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Madrid, Musetti-Lehecka LIVE: gli aggiornamenti dalle 13; LIVE Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’inventiva contro la potenza; Live Jirí Lehecka - Lorenzo Musetti - Madrid Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 28/04/2026; Lehecka batte Michelsen si qualifica agli ottavi: sfiderà Musetti. LIVE Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’inventiva contro la potenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale dell'ATP Masters 1000 di ... oasport.it Dove vedere in tv Musetti-Lehecka, ATP Madrid 2026: orario, programma 28 aprile, streamingLorenzo Musetti continua nel suo percorso di difesa della semifinale al Masters 1000 di Madrid. Alla Caja Magica, sul campo intitolato ad Arantxa Sanchez, ... oasport.it MADRID ATP1000 OTTAVI!MUSETTI=LEHECKA E non solo...(ore 12,30) - facebook.com facebook Matinee per Sinner domani @MutuaMadridOpen Apre il programma alle 11 vs Norrie. Musetti secondo match sul A.Sanchez vs Lehecka #Sinner #Musetti x.com