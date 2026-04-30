LIVE Perugia-Civitanova 2-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | umbri con tre chance per chiudere il match 24-21

Nel campionato di serie A di pallavolo, la partita tra Perugia e Civitanova si trova sul punteggio di 2-0 a favore dei padroni di casa. La squadra di casa ha tre possibilità per chiudere il match, con il punteggio di 24-21. L'allenatore ospite ha chiesto un time-out per cercare di riorganizzare la sua squadra, mentre un cambio di giocatore ha portato in campo un nuovo servizio, che si è rivelato efficace.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time-out di Medei, che vuole mettere pressione agli umbri. 24-21 Anche D’Heer, entrato per Gargiulo, manda in rete il servizio. Sono tre i match point per Perugia! 23-21 Anche Ben Tara sbaglia, il suo servizio muore in rete. 23-20 Sbaglia anche Nikolov! 22-20 Esce il servizio dei perugini. 22-19 Diagonale di Semeniuk perfetta da posto quattro, l’attacco dell’argentino potrebbe aver chiuso parzialmente Gara 1. 21-19 Sbaglia anche Plotnytskyi dai nove metri. 21-18 Duflos-Rossi entra per servire ma manda la battuta lontanissima dal campo. 20-18 Boninfante cede una grande palla a Kukartsev che chiude la diagonale da posto due.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Perugia-Civitanova 2-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: umbri con tre chance per chiudere il match, 24-21 Cucine Lube Civitanova vs. Rana Verona - Superlega Credem Banca VBTV Match Highlights Notizie correlate LIVE Perugia-Piacenza, Superlega volley 2026 in DIRETTA: umbri per chiudere la serieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara3 della serie di semifinale dei playoff di... Leggi anche: LIVE Perugia-Piacenza, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri possono chiudere la serie Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pallavolo maschile, Perugia e Civitanova per la finale di Superlega 2026: il programma e dove vedere in diretta le partite per lo scudetto · Volley; Perugia-Civitanova oggi, Superlega volley 2026: orario gara-1, tv, programma, streaming; Perugia-Civitanova: le voci dei protagonisti della finale Scudetto SuperLega Credem Banca; Al via venerdì 24 aprile (ore 17) la prevendita biglietti online per Gara 2 di Finale tra Lube e Sir. LIVE Perugia-Civitanova 2-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: padroni di casa vicini alla vittoria in tre set, 17-14CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-21 Anche Ben Tara sbaglia, il suo servizio muore in rete. 23-20 Sbaglia anche Nikolov! 22-20 Esce il servizio ... oasport.it Perugia-Civitanova oggi, Superlega volley 2026: orario gara-1, tv, programma, streamingSi accendono i riflettori sulla Finale Scudetto di SuperLega, con gara-1 pronta a inaugurare una serie che si preannuncia intensa tra Sir Susa Vim Perugia ... oasport.it Oggi in DIRETTA la FINALE SCUDETTO Perugia - Civitanova: FINALE IN DIRETTA SUL CANALE RAI NEL PRIMO COMMENTO TROVATE TUTTE LE INFO PER GUARDARE LA FINALE IN DIRETTA - facebook.com facebook Quelle di quest’anno saranno le seste finali tra Perugia e Civitanova, e diventerà così la rivalità in finale più frequente di sempre nel campionato italiano. Perugia parte favorita, ma Civitanova ha già dimostrato di poter ribaltare i pronostici x.com