Alle ore 17.58 si avvicina l'inizio della partita tra Perugia e Piacenza, valida per la Superlega volley 2026. La squadra ospite non schiera Mandiraci tra le giocatrici disponibili. Tra pochi istanti in campo entreranno le formazioni ufficiali per questa sfida decisiva, con i padroni di casa che potrebbero chiudere la serie. La partita sarà trasmessa in diretta, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.58: Non c’è Mandiraci in casa Piacenza, tra poco le formazioni in campo 17.55: Le prestazioni di Bovolenta, Simon e Gutierrez hanno garantito punti, ma non con la regolarità necessaria per reggere l’urto. In vista di Gara 3, per Perugia sarà fondamentale gestire l’aspetto mentale: mantenere alta l’intensità e continuare a spingere al servizio per limitare la costruzione di gioco avversaria. Piacenza, invece, è chiamata a una prova senza margini di errore: servirà maggiore efficacia nel muro-difesa e una gestione più lucida dei momenti decisivi per provare a riaprire la serie. 17.52: Piacenza, però, ha fatto vedere di poter restare agganciata al match.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Perugia-Piacenza, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri possono chiudere la serie

LIVE Perugia-Piacenza, Superlega volley 2026 in DIRETTA: umbri per chiudere la serieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara3 della serie di semifinale dei playoff di...

Leggi anche: LIVE Piacenza-Perugia 1-3, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gli umbri vincono in trasferta e salgono 0-2 nella serie!

Monza vs. Perugia - Highlights | Superlega 25/26 - Matchday 1