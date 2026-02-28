LIVE Trento-Perugia 0-2 Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA | gli umbri conquistano anche il secondo set

In corso la partita tra Trento e Perugia nella Supercoppa Italiana di volley 2026, con gli umbri avanti di 2 set. La diretta coinvolge anche Civitanova e Verona, che si sfidano nella semifinale alle 18. La sfida tra le due squadre prosegue nel secondo set, con il punteggio attuale ancora in equilibrio. La partita si svolge in diretta e può essere seguita aggiornando la trasmissione online.

LA DIRETTA LIVE DI CIVITANOVA-VERONA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 18.00 6-9 Con estrema calma Ben Tara attende il movimento della difesa avversaria e sigla il punto del +3. 5-6 Confusione nel campo degli umbri, che regalano praticamente il punto. 20-25 SECONDO SET PERUGIA. Punto rocambolesco chiuso dall'attacco di Ben Tara. Gli umbri volano sul 2-0. 17-20 Diagonale vincente di Faure al termine di uno scambio prolungato. 9-11 Diagonale lunga a segno per Lavia. C'era stata anche l'invasione degli umbri. 6-10 Contrattacco vincente di Plotnytskyi. +4 Perugia e timeout Trento. 4-6 Sfortunato Bristot, con la palla che lo tocca dopo il muro degli umbri. A Trieste va in scena una Final Four di Supercoppa dal sapore speciale. Perché si gioca ad una settimana di distanza dall'inizio dei playoff e con le squadre già rodate. La prima delle due semifinali è una grande classica del volley italiano: Sir-Trento.