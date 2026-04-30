Nella partita di volley tra Perugia e Civitanova, il punteggio vede i padroni di casa in vantaggio di 1-0, con il secondo set che si sviluppa a favore di Perugia, arrivando a 18-12. Durante il set, un attacco di Nikolov da posto due in diagonale ha portato il punteggio a 19-13. La diretta continuerà con aggiornamenti in tempo reale sulla partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-13 Attacco perfetto di Nikolov da posto due in diagonale. 19-12 Ace di Giannelli. Time-out di Medei. 18-12 Muro micidiale di Plotnytskyi su Loeppky! 17-12 Attacco in campo di Plotnytskyi. 16-12 Primo tempo perfetto di Solé. 15-12 Primo tempo di Gargiulo. 15-11 Plotnytskyi tira tutto sulla diagonale mancina da posto quattro. 14-11 In rete il servizio perugino. 14-10 L’asse Giannelli-Russo funziona una meraviglia! Altro primo tempo perfetto del centrale italiano. 13-10 Nikolov piazza la diagonale da posto due. 13-9 Attacco perfetto di Ben Tara, sempre da posto due. Che giocatore! 12-9 Ben Tara risponde al bulgaro con un’altra diagonale perfetta da posto due.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Perugia-Civitanova 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: continua il dominio umbro nel secondo set, 18-12

Quarter Finals: Perugia vs Civitanova | Volleyball SuperLega Coppa Italia 2026

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