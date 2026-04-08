LIVE Civitanova-Verona 1-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | i cucinari spingono anche nel secondo set 18-15

Nel match di Superlega volley in corso, la squadra di casa conduce con un punto di vantaggio nel secondo set, con il punteggio di 18-15. La partita è seguita in diretta e si può aggiornare cliccando sul link dedicato. Contestualmente, si sta disputando anche l'incontro tra una squadra turca e una formazione italiana nel torneo femminile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 21-18 Altra diagonale perfetta di Sani da posto quattro. 21-17 In rete il servizio di Christenson. 20-17 Sani piazza la diagonale al centro da posto quattro. 20-16 Parallela perfetta di Loeppky dalla zero. 19-16 Errore al servizio del canadese. 19-15 Ace di Loeppky! Time-out di Verona. 18-15 Primo tempo di Podrascanin. 17-15 Il challenge da ragione alla Lube, esce il servizio. Challenge di Civitanova per l’inout. 16-16 Ace di Keita. 16-15 Primo tempo di Zingel. 16-14 Sbaglia ancora Darlan, sono tanti gli errori al servizio in questo set. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Civitanova-Verona 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i cucinari spingono anche nel secondo set, 18-15 LIVE Verona-Civitanova 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: veneti avanti anche nel secondo set, 11-8Il giocatore del Mali cade a terra tenendosi la caviglia dopo il tentativo di recupero del pallone non ricevuto bene da Mozic che ha visto Keita... LIVE Civitanova-Verona 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i padroni di casa iniziano bene nel secondo set, 4-1CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19. Temi più discussi: LIVE Verona-Civitanova 3-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i veneti si aggiudicano gara1 di semifinale!; Pasqua sotto rete, Lube a Verona per Gara 1 di Semifinale Scudetto; Semifinali, Gara 1 | Rana Verona - Cucine Lube Civitanova in Diretta Streaming | DAZN IT; Lube obbligata a invertire la rotta contro Verona. Mercoledì alle 20.30 Gara 2 di Semifinale al Palas. LIVE Civitanova-Verona 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i cucinari spingono anche nel secondo set, 18-15CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 21-18 Altra diagonale perfetta di Sani da ... oasport.it DIRETTA CIVITANOVA VERONA | Risultato live (1-0) streaming video: primo set Lube! (volley, 8 aprile 2026)Diretta Civitanova Verona streaming video Rai, oggi 8 aprile 2026: orario e risultato live della partita, gara-2 di semifinale della Superlega di volley. ilsussidiario.net Gara 2 di Semifinale Scudetto: stasera Lube Verona Oggi alle ore 20:30 la Cucine Lube Civitanova ospita Rana Verona per Gara 2 della serie Scudetto. Verona è avanti 1-0 dopo la vittoria per 3-0 in Gara 1, e questa sera potrebbe portarsi sul match point - facebook.com facebook NEXT MATCH - Gara 2 Semifinali Play Off Domani Gara 2 Semifinali Play Off a Civitanova! Tutti in trasferta! Mercoledi 8 Aprile Ore 20.30 Cucine Lube Civitanova vs Rana Verona Eurosuole Forum Rai Sport e VBTV #RanaVerona #VeronaVoll x.com