LIVE Civitanova-Verona 2-1 Superlega volley 2026 in DIRETTA | i padroni di casa partono forte nel quarto set 5-2

Nel quarto set della partita tra Civitanova e Verona, i padroni di casa sono partiti con un vantaggio di 5-2, dopo aver concluso i primi tre set con un punteggio favorevole. La gara si gioca nel contesto della Superlega volley 2026, con aggiornamenti in tempo reale disponibili tramite la diretta. Contestualmente, si sta seguendo anche la sfida tra Galatasaray e Chieri nel campionato femminile, con inizio previsto alle 19.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 14-13 Ancora un muro per Nedeljkovic! 14-12 Nedeljkovic mura ancora Gargiulo. 14-11 Sani subisce un grande muro da parte di Loeppky. 13-11 Il servizio del palleggiatore statunitense finisce in rete. 12-11 Alzata ad una mano di Christenson per il primo tempo vincente di Nedeljkovic. 12-10 In campo la parallela di Bottolo da posto quattro. 11-10 Attacco vincente di Sani in parallela da posto quattro. 11-9 Parallela potentissima di Loeppky che attacca da seconda linea. 10-9 Darlan attacca in parallela da posto due, praticamente senza muro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Civitanova-Verona 2-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i padroni di casa partono forte nel quarto set, 5-2 LIVE Civitanova-Verona 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i padroni di casa iniziano bene nel secondo set, 4-1CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19. LIVE Civitanova-Verona 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i padroni di casa vincono 26-24 il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19. Temi più discussi: LIVE Verona-Civitanova 3-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i veneti si aggiudicano gara1 di semifinale!; Pasqua sotto rete, Lube a Verona per Gara 1 di Semifinale Scudetto; Semifinali, Gara 1 | Rana Verona - Cucine Lube Civitanova in Diretta Streaming | DAZN IT; Lube obbligata a invertire la rotta contro Verona. Mercoledì alle 20.30 Gara 2 di Semifinale al Palas. LIVE Civitanova-Verona 2-1, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i padroni di casa partono forte nel quarto set, 5-2CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 20-23 Ancora muro di Nedeljkovic! Verona ... oasport.it DIRETTA CIVITANOVA VERONA | Risultato live (1-0) streaming video: primo set Lube! (volley, 8 aprile 2026)Diretta Civitanova Verona streaming video Rai, oggi 8 aprile 2026: orario e risultato live della partita, gara-2 di semifinale della Superlega di volley. ilsussidiario.net Gara 2 di Semifinale Scudetto: stasera Lube Verona Oggi alle ore 20:30 la Cucine Lube Civitanova ospita Rana Verona per Gara 2 della serie Scudetto. Verona è avanti 1-0 dopo la vittoria per 3-0 in Gara 1, e questa sera potrebbe portarsi sul match point - facebook.com facebook NEXT MATCH - Gara 2 Semifinali Play Off Domani Gara 2 Semifinali Play Off a Civitanova! Tutti in trasferta! Mercoledi 8 Aprile Ore 20.30 Cucine Lube Civitanova vs Rana Verona Eurosuole Forum Rai Sport e VBTV #RanaVerona #VeronaVoll x.com