LIVE Civitanova-Verona 1-0 Superlega volley 2026 in DIRETTA | i padroni di casa iniziano bene nel secondo set 4-1

Nel match di Superlega volley in corso, i padroni di casa si sono portati avanti all’inizio del secondo set con un punteggio di 4-1, dopo aver vinto il primo set contro la squadra avversaria. La partita si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti continui sullo svolgimento del match. Contestualmente, si stanno seguendo le fasi di un altro incontro tra due formazioni di volley femminile, iniziato alle 19.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 15-14 In rete il servizio di Bottolo. 15-13 Attacco vincente di Nikolov da posto quattro. 14-13 Sbaglia anche Boninfante. 14-12 Mozic sbaglia al servizio. 13-12 Il brasiliano piazza la diagonale da posto due. 13-11 Muro vincente di Bottolo su Darlan. 12-11 Il tocco di Nikolov dalla zero si insacca nel muro avversario. 11-11 Pareggia i conti Verona. 11-10 Attacco vincente di Nikolov con la diagonale da posto quattro. 10-10 Sbaglia anche Loeppky. 10-9 Altro errore al servizio, questa volta è di Keita. 9-9 Sbaglia anche Gargiulo. 9-8 Altro errore di Darlan dai nove metri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Civitanova-Verona 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i padroni di casa iniziano bene nel secondo set, 4-1 LIVE Civitanova-Verona 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i padroni di casa vincono 26-24 il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI GALATASARAY-CHIERI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19. LIVE Verona-Civitanova 1-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: veneti avanti anche nel secondo set, 11-8Il giocatore del Mali cade a terra tenendosi la caviglia dopo il tentativo di recupero del pallone non ricevuto bene da Mozic che ha visto Keita... Temi più discussi: LIVE Verona-Civitanova 3-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: i veneti si aggiudicano gara1 di semifinale!; Pasqua sotto rete, Lube a Verona per Gara 1 di Semifinale Scudetto; Semifinali, Gara 1 | Rana Verona - Cucine Lube Civitanova in Diretta Streaming | DAZN IT; Lube obbligata a invertire la rotta contro Verona. Mercoledì alle 20.30 Gara 2 di Semifinale al Palas. LIVE Civitanova-Verona, Superlega volley 2026 in DIRETTA: gara-2 della semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Lube ... oasport.it Civitanova-Verona stasera in tv, Superlega volley 2026: orario gara-2, programma, streamingOggi mercoledì 8 aprile (ore 20.30) si gioca Civitanova-Verona, gara-2 della semifinale scudetto di volley maschile. Si ritorna in campo a tre giorni di ... oasport.it Lube, ora non puoi sbagliare: alle 20.30 Civitanova riceve Verona: serve la vittoria per rimettersi in parità nella semifinale scudetto - facebook.com facebook NEXT MATCH - Gara 2 Semifinali Play Off Domani Gara 2 Semifinali Play Off a Civitanova! Tutti in trasferta! Mercoledi 8 Aprile Ore 20.30 Cucine Lube Civitanova vs Rana Verona Eurosuole Forum Rai Sport e VBTV #RanaVerona #VeronaVoll x.com