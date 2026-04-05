LIVE Verona-Civitanova Superlega volley 2026 in DIRETTA | marchigiani avanti nel primo set 10-12

Nel primo set tra Verona e Civitanova in diretta streaming, i marchigiani conducono con un punteggio di 10-12. Durante la partita, si sono verificati diversi momenti salienti, tra cui un muro da parte di un giocatore e un errore che ha influenzato il punteggio. I punti sono stati aggiornati in tempo reale, offrendo ai tifosi una visione immediata dell’andamento della gara. La partita è parte del campionato di Superlega 2026.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-19 Murooooooooooooo Darlaaaaaaaaaaaaan 15-19 Errore al servizio Civitanova 14-19 La pipe di Loppky 14-18 Murooooooooooooooo Bottoloooooooooooooooo 14-17 Primo tempo dietro D’Heer 14-16 errore al servizio Civitanova 13-16 Diagonale di Nikolov da zona 4 13-15 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Zingeeeeeeeeeeel 12-15 Errore al servizio Civitanova 11-15 Errore al servizio Verona 11-14 Christenson di seconda intenzione 10-14 Muroooooooooooooooooo Nikoloooooooooooov 10-13 Al quarto tentativo Nikolov in diagonale mette a terra il pallone da zona 4 10-12 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Darlaaaaaaaaaaaaaan 9-12 Out Loeppky... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Verona-Civitanova, Superlega volley 2026 in DIRETTA: marchigiani avanti nel primo set, 10-12 LIVE Civitanova-Verona, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: i marchigiani cercano la fuga nel primo set, 17-12LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PERUGIA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 15. LIVE Civitanova-Verona 0-2, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: i marchigiani cercano la reazione giusta nel terzo set, 9-2LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PERUGIA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 15. Temi più discussi: LIVE Verona-Civitanova, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizia una incerta serie di semifinale; Semifinali, Gara 1 | Rana Verona - Cucine Lube Civitanova in Diretta Streaming | DAZN IT; Superlega, via alle semifinali Playoff: a Pasqua Verona-Civitanova, a Pasquetta Perugia-Piacenza; Dove vedere in tv Verona-Civitanova, Superlega volley 2026: orario gara-1 semifinale, programma, streaming. LIVE Verona-Civitanova, Superlega volley 2026 in DIRETTA: inizia la serie di semifinaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live di gara1 dei playoff si superlega maschile di volley ... oasport.it Verona-Civitanova oggi in tv, Superlega volley 2026: orario gara-1 semifinale, canale, streamingOggi domenica 5 aprile (ore 18.00) si gioca Verona-Civitanova, gara-1 della semifinale scudetto di volley maschile. Si apre la serie al meglio delle ... oasport.it Oggi SEMIFINALE SCUDETTO IN DIRETTA VERONA - CIVITANOVA: SEMIFINALE IN DIRETTA SUL CANALE RAI NEL PRIMO COMMENTO TROVATE TUTTE LE INFO PER GUARDARE IL MATCH IN DIRETTA Lube Volley - facebook.com facebook GAME DAY - Gara 1 Semifinali Play Off CI SIAMO, OGGI SI INIZIA IN CASA NOSTRA Si gioca Gara 1 delle Semifinali! Domenica 5 Aprile Ore 18.00 Rana Verona vs Cucine Lube Civitanova Pala Agsm Aim Rai Sport, DAZN e VBTV #RanaV x.com