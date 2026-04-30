Alle ore 10 si è aperta la diretta della partita tra Italia e Corea del Sud nel torneo di curling misto ai Mondiali del 2026. La sfida rappresenta l’ultima giornata del girone e potrebbe decidere la prima posizione del gruppo. La partita si sta giocando in diretta, con aggiornamenti in tempo reale disponibili per chi vuole seguire l’andamento sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-COREA DEL SUD DI CURLING DALLE 10.00 Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Scozia, nona sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2026, in programma a Ginvera, in Svizzera. La coppia azzurra, formata da Stefania Costantini e Amos Mosaner, fino ad ora ha ottenuto sei vittorie e una sconfitta, e la sfida contro il tandem scozzese potrebbe regalare ai due azzurri il primo posto nel gruppo B. Il team azzurro, reduce dal bronzo olimpico dei Giochi di Milano Cortina 2026, si troverà davanti una coppia di altissimo livello, formata da Katie McMillan e Angus Bryce, che in questa rassegna iridata sono stati gli unici in grado di battere il Canada, attualmente in testa alla classifica del girone con Costantini e Mosaner.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Scozia, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: ultima partita, può valere il primo posto

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